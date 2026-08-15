-Сьогодні є нові вагомі результати наших дипстрайків. У Самарському регіоні Росії уражено одне з ключових підприємств у складі «Роскосмосу» – центр «Прогрес», який займався, зокрема, виробництвом електроніки. Застосовувалися ракети «Фламінго», хороше досягнення. Відстань від нашого кордону – близько 900 кілометрів.

Наші далекобійні санкції також досягли аеродрому «Саваслейка», де базуються носії російських ракет, що б’ють по наших містах і селах. Це близько 700 кілометрів від України. Зафіксовані й необхідні нам пошкодження нафтового об’єкта на території населеного пункту Усть-Луга. Відстань – понад 800 кілометрів від нашого кордону.

Вдячний усім задіяним підрозділам за влучність. Наш план далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується, і важливо, щоб російський потенціал війни зменшувався. Мир потрібен, і в Росії це повинно бути видимим – конкретними пошкодженнями конкретних об’єктів. Слава Україні!