Одразу підкреслимо, що у заяві Червоного Хреста про обман не йдеться, але ІншеТВ нагадує, що водія поліцейський змусив залишити машину з важкохворими, пояснюючи вимогу підозрою у його нетверезості, а відвезли одразу на ВЛК. Див – Український Червоний Хрест звинуватив поліцію Миколаївщини у зриві евакуації з Херсону (ВІДЕО)

Після широкого резонансу поліція Миколаївщини заявила, що розпочала службове розслідування. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець засудив ситуацію на Миколаївщині 14 серпня 2026 року, де поліцейські та представники ТЦК зупинили евакуаційний автомобіль Червоного Хреста та мобілізували водія. І обіцяв перевірити дії свого представника на Херсонщині. З офіційною заявою виступив і Червоний Хрест.

Офіційна позиція Українського Червоного Хреста щодо інциденту на Миколаївщині під час евакуації цивільних із Херсона

14 серпня під час евакуації цивільних із Херсона до безпечнішого регіону представники поліції на території Миколаївської області зупинили автомобіль Херсонського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста та відсторонили водія від подальшого виконання рейсу. Унаслідок цього евакуаційну місію не вдалося завершити запланованим маршрутом.

Екіпаж здійснював евакуацію людей із вразливих категорій населення – серед них людина з ампутацією, трирічна дитина, людина з онкологічним захворюванням та члени їхніх родин.

Загони швидкого реагування Українського Червоного Хреста — офіційно визнаються як частина системи цивільного захисту України. Протягом війни вони працюють пліч-о-пліч з ДСНС, поліцією та органами влади, щодня виїжджаючи на місця обстрілів та надзвичайних ситуацій. Херсонський загін щодня евакуює маломобільних людей, людей з інвалідністю, тяжкохворих, людей похилого віку та родини з дітьми — тих, для кого допомога волонтерів часто є єдиною можливістю залишити небезпечну територію.

Волонтери загонів мають визнання та численні відзнаки на державному рівні, а їхня робота є прикладом допоміжної ролі громадянського суспільства.

Український Червоний Хрест з повагою ставиться до законодавства України та повноважень державних органів і звертається до головного управління Національної поліції у Миколаївській області, до Центрального апарату Національної поліції України, Миколаївської обласної військової адміністрації, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з проханням зʼясувати обставини справи та сприяти її врегулюванню, аби уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Оскільки такі дії несуть ризики виконання гуманітарної місії та допомоги постраждалому цивільному населенню — адже будь-яка вимушена зупинка рейсу створює додаткові ризики як для людей в автомобілі, так і для тих, хто залишається чекати евакуації в небезпечній зоні.

Український Червоний Хрест звертається до органів державної влади з проханням сприяти безперешкодній роботі волонтерів під час виконання ними життєво важливих гуманітарних завдань на прифронтових територіях. Безпека цивільних і можливість вчасно евакуювати людей мають залишатися безумовним пріоритетом.