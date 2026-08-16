У п’ятницю до Оули привезли російський дрон, збитий в Україні. Вдень його доставили до центру міста на причепі.

Про це повідомляє Yle, передає Інше ТВ.

Дрон ”Герань” виставлений на вулиці Кірккокату до кінця серпня. Росія використовує ці безпілотники, створені на базі іранських дронів ”Шахед”, у своїх ударах по Україні.

Місто проводить виставку спільно з посольством України.

Розмах крила дрону – близько 2,5 метра, довжина – 3,5 метра. Дрон важить близько 200 кілограмів, а маса бойової частини, що встановлюється на нього, становить 50-90 кілограмів.

У своєму повідомленні місто Оулу зазначає, що виставка покликана наочно показати наслідки агресивної війни Росії проти України та продемонструвати, якими саме збройовими системами ведуться атаки проти України.

«Реальне зіткнення з таким об’єктом допомагає зрозуміти наслідки війни так, як це не завжди вдається зробити за допомогою фотографій новин», – цитують мера Оулу Арі Алатоссаву у прес-релізі.

Як повідомляло Інше ТВ, Російські танки будуть у Європі – як експонати в музеях, передані Україною