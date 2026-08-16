Іранські військові заявили в неділю, 16 серпня, що пропонують винагороду у розмірі 30 000 доларів за вбивство або взяття в полон американських військовослужбовців, а якщо це зробить жінка, винагорода буде вдвічі вищою.

Як повідомляє державне інформаційне агентство IRNA, командувач армії Амір Хатамі заявив, що план було розроблено у відповідь на “велику кількість прохань” взяти участь у фінансовій підтримці, передає ERR.

Як повідомляється, під час війни на Близькому Сході американські сухопутні війська до Ірану не прямували, за винятком рятувальної операції з визволення збитого американського пілота, що відбулася в квітні.

“Будь-який, хто уб’є або захопить і передасть американського військовослужбовця, що вторгся, отримає від армії Ісламської Республіки Іран винагороду в розмірі 30 000 доларів, тобто п’яти мільярдів томанів”, – заявив Хатамі, використовуючи неофіційну грошову одиницю, яка дорівнює 10 тис.іранських ріалів.

“Хоробрі іранські жінки, які зроблять такий вчинок, отримають подвійну винагороду”, – додав він.

Війна між Тегераном та Вашингтоном розпочалася 28 лютого, коли США спільно з Ізраїлем атакували Іран. Після майже 40 днів бойових дій у квітні було перемир’я, а в червні було укладено меморандум про взаєморозуміння, який, однак, обернувся провалом. З того часу Іран та США час від часу обмінювалися ударами, при цьому бойові дії в основному зосереджені на півдні Ірану та в районі Ормузької протоки.

Як повідомляло Інше ТВ, Іран закликав Трампа “визнати поразку” та відмовився відкривати Ормузьку протоку