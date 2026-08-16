До цієї неділі це було найобговорюванішим і водночас найзасекреченішим весіллям, яке тільки можна згадати. Було відомо, що Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес одружаться, але ніхто не знав ні коли, ні де. Хто ставив на Фуншал, програв. І ті, хто уявляв собі грандіозну церемонію із сотнями гостей, теж помилилися.

Весілля пройшло у вузькому сімейному колі, в будинку пари та їхніх дітей у Кашкайші, у вівторок, 11 серпня, о 13:30 — через десять років після першої зустрічі в мадридському магазині Gucci, де Джорджина працювала продавчинею. А фото весільної церемонії опублікував Vogue, передає Інше ТВ.

Кількість гостей було зведено до мінімуму: крім п’ятьох дітей (Кріштіану Роналду-молодший, близнюки Єва і Матео — рідні діти тільки Роналду, і дві спільні дочки пари, Алана Мартіна і Белла Есмеральда), були присутні лише четверо свідків: друг з юнацтва Мігел Паїшан, Івана Родрігес (сестра Джорджини) та подружня пара друзів Хосе Родрігес Санхіль та Моніка Гонсалес Мартінес, іспанський ювелір та його дружина. Також стало відомо, що шлюб укладено за умов окремого володіння майном.

Церемонія, можливо, була громадянською, але, як видно на знімках, Кріштіану, Джорджина та діти відвідали месу, щоб отримати благословення на шлюб.

На знімках Джорджина позує в прикрасах класу люкс від Chopard — біля басейну та під час тренувань, а також під час церемонії. Вбрання дуже стримане: на ньому — світлий костюм і біла сорочка без гудзиків та краватки, на ній — білий комплект зі спідниці та жакету та така сама біла сорочка. На фотографіях Vogue, усі вони з авторським підписом Юргена Теллера, можна також побачити частину колекції взуття Джорджини та чотки Роналду.

У супровідному тексті до фотографій Джорджина розповідає журналу, як вона пережила цей день і чому він виявився не таким, про яке мріяла в дитинстві.

«У дитинстві я мріяла про найбільший замок, найбільшу карету, найдовшу сукню, корону, усипану діамантами. Тепер я говорю: ні. Я хочу чогось інтимного, тільки з моїм партнером та нашими дітьми, вдома. Бо замки, будинки, острови, коні, машини – все це у нас і так є щодня. А щось по-справжньому інтимне – для нас рідкість», – зізналася Джорджіна в інтерв’ю Vogue.

Як повідомляло Інше ТВ, у серпні 2025 року португальський футболіст Кріштіану Роналду зробив пропозицію своїй дівчині Джорджині Родрігес після дев’яти років стосунків.