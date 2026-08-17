Протестувальники в Сеуті – сотні мігрантів з Марокко – закликали надати їм притулок і не відправляти назад додому. Вони – з тих приблизно 5—8 тисяч людей, які залишаються в місті після масового перетину кордону два тижні тому.

Про це пише Reuters.

Через нестачу ресурсів більшість мігрантів, які залишилися, живуть в небезпечних умовах на пляжі або на околицях міста. Вони чекають на можливість вирушити до континентальної Європи. Протестувальники тримали іспанські прапори та банери з написами «Ми не хочемо повертатися до Марокко» і «Ми теж люди».

Раніше цього тижня міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка заявив, що мігрантам, які вʼїхали нелегально, не дозволять залишатися в Сеуті, подорожувати до материкової Іспанії або отримувати легальний статус, за рідкісними винятками.

Як повідомляло Інше ТВ, Міграційна криза в Сеуті – на початку серпня Іспанія розпочала встановлення плавучого барʼєру