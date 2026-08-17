Радикальний рух ісламізму “Талібан” відзначив п’ятиріччя вступу до Кабулу – майже 20-річної міжнародної військової присутності в Афганістані.

Про це повідомляє Еuronews.

З моменту повернення до влади у 2021 році “Талібан” побудував один із найрепресивніших режимів на планеті, позбавивши багатьох афганців їхніх основних прав.

Найсильніше заходи нової влади вдарили по жінках, які фактично були ізольовані від суспільства. Для них запроваджено жорсткі заборони на появу на публіці без супроводу, навчання, заняття спортом та роботи в більшості галузей.

За даними ЮНЕСКО, приблизно 2,5 мільйона афганських дівчаток позбавлені можливості відвідувати середню школу та університет. Організація “ООН-жінки” повідомляє, що близько половини афганських жінок зараз виходять із дому лише один чи два рази на місяць. Талібан стверджує, що ця політика відповідає їхній інтерпретації шаріатського права.

На міжнародній арені таліби встановили неофіційні контакти з низкою азіатських та близькосхідних держав. Однак росія залишається єдиною країною, яка офіційно визнала його як законний уряд Афганістану. На цьому фоні різку критику викликала нещодавня технічна зустріч чиновників ЄС із представниками руху у Брюсселі, де обговорювалося повернення афганських мігрантів на батьківщину.

Понад два десятки незалежних експертів ООН закликали уряди країн світу не поспішати з нормалізацією відносин з талібами і пов’язати будь-які кроки в цьому напрямку з доведеним, вимірним і незалежно перевіреним прогресом у галузі прав людини — насамперед жінок та дівчаток.

Як повідомляло Інше ТВ, Талібан вилучив з університетських програм книги, написані жінками