Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.26 склали:
особового складу – близько 1 468 760 (+1 440) осіб
танків – 12 272 (+2) од.
бойових броньованих машин – 25 155 (+4) од.
артилерійських систем – 48 100 (+93) од.
РСЗВ – 2 037 (+3) од.
засоби ППО – 1 572 (+2) од.
літаків – 439 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 273 (+16) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 465 497 (+2 093) од.
крилаті ракети – 5 010 (+3) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 135 448 (+597) од.
спеціальна техніка – 4 540 (+5) од.
Дані уточнюються.