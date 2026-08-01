Згідно з останніми даними, більшість мігрантів, які прорвалися з Марокко до іспанської Сеути, наразі вже повернулися назад. Утім, Іспанія не послаблює пильності та навіть встановлює плавучий барʼєр, який має завадити подібним випадкам. Тим часом 22 країни-члени ЄС наполягають на потребі скоординованої відповіді на кризу, а іспанський премʼєр критикує реакцію деяких союзників по блоку.

Про це пише RFI Українською, передає Інше ТВ.

За останні дві доби майже 70 тисяч нелегальних мігрантів, яким вдалося прорватися з Марокко до іспанської Сеути, повернулися назад. Утім, за інформацією видання El Pais, невеликі групи марокканців усе одно знову намагаються перейти кордон, і подекуди їм це вдається, зокрема й тому, що марокканська поліція не надто їм перешкоджає. Наприклад, не зупиняє мігрантів, коли вони переходять кордон морем.

Вочевидь, саме для того, аби запобігти подібним ситуаціям, іспанська влада ухвалила рішення встановити 500-метровий плавучий надувний бар’єр біля кордону з Марокко. Його надводна частина сягає від 30 до 70 сантиметрів, а підводна занурюється на глибину до одного метра. Конструкцію комбінують із лінією буїв.

Президент автономного міста Сеута Хуан Хесус Вівас зазначив, що місто вітає повернення мігрантів до Марокко, але зауважив, що ситуація ще не стабілізувалася остаточно. За його словами, в місті лишається ще кілька тисяч осіб, тож населення занепокоєне.

Звісно, спроби потрапити на іспанську територію морем не обійшлися без трагедій. Цивільна гвардія шукає тіла загиблих, наразі підтверджено 67 смертей.

Реакція ЄС

22 країни ЄС надіслали керівництву блоку листа, в якому вимагають негайної та скоординованої європейської відповіді на події в іспанському анклаві Сеута.

Лист підписали лідери Литви, Латвії, Естонії, Італії, Німеччини, Австрії, Чехії, Греції, Мальти, Кіпру, Нідерландів, Польщі, Словаччини, Швеції, Данії, Болгарії, Бельгії, Фінляндії, Угорщини, Румунії, Словенії та Хорватії.

«Ми не можемо допустити неконтрольованих масових перетинів кордону, використання міграції як інструмента тиску чи інших гібридних загроз, які створюють враження, що нелегальний в’їзд до Європейського Союзу можливий, а незаконний перетин кордону може зрештою перетворитися на законне перебування», – йдеться в листі.

Як зазначається, країни-підписанти листа очікують, що за підтримки Європейського Союзу ситуацію буде врешті візьмуть під контроль. Для початку вони очікують, що Ірландське головування в Раді Європейського Союзу скличе позачергову відеоконференцію міністрів внутрішніх справ, аби вони оцінили ситуацію та запропонували шляхи її розвʼязання.

Лист Санчеса

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес теж написав листа керівництву інституцій ЄС, у якому розкритикував позицію деяких країн-членів блоку, які на тлі кризи зажадали тимчасового виключення країни з Шенгенської зони, пише El Pais.

«Реакція європейських урядів була досить асиметричною. Більшість висловили нам свою підтримку та солідарність і запропонували свою допомогу. Інші ж вирішили напасти на Іспанію та закликати до її тимчасового виключення з Шенгенської зони», – говорить Санчес.

На думку премʼєра, така позиція партнерів «суперечить європейському праву, гуманітарному праву та принципам солідарності», які лежать в основі Союзу.

Педро Санчес також нагадує, що Сеута не є частиною Шенгенської зони, та зазначає, що Іспанія повністю відновила прикордонний контроль менш ніж за 48 годин, повернула практично всіх нелегальних мігрантів та запобігла їхньому несанкціонованому переміщенню до решти Європи.

Як повідомляло Інше ТВ, Тисячі мігрантів прорвали кордон іспанського анклаву в Африці, їх неможливо зупинити, туди стягують війська (ФОТО, ВІДЕО)