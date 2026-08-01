За порушення правил утримання собак, що спричинило шкоду здоров’ю людини, жінці загрожує штраф із конфіскацією тварини.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Інформація про подію надійшла до відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління 30 липня від знайомої потерпілого. Правоохоронці зареєстрували відомості до ЄО заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Попередньо, поліцейські встановили, що у помешканні між потерпілим та його колишньою дружиною виник словесний конфлікт. Під час якого, за словами чоловіка, жінка нацькувала на нього собаку. Внаслідок нападу тварини він отримав тілесні ушкодження.

Поліцейські опитали громадян та склали відносно власниці домашньої тварини адміністративний протокол за порушення правил тримання собак, що призвело до заподіяння шкоди здоров’ю людини (ч. 3 ст. 154 КУпАП).

Зібрані матеріали правоохоронці скерують до суду для подальшого розгляду та прийняття рішення.

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