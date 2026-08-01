Екіпаж перехоплювачів 123-ї окремої бригади безпілотних систем «Код Оріона» з позивним «Танго» знищив ворожий ударний БпЛА типу Shahed, в районі о. Зміїний, на рекордній відстані — 53 кілометри та висоті 2800 метрів.

Про це повідомили в Секції комунікацій 123-ї окремої бригади безпілотних систем «Код Оріона», передає Інше ТВ.

«Танго» використовує у своїй роботі український швидкісний дрон-перехоплювач Wovkulaka Spitfire. Це засіб літакового типу, який застосовується на великих відстанях для перехвату ворожих цілей. Протягом трьох місяців цей комплекс показав свою результативність – за цей час екіпаж «Танго» знищив більше ніж 15 ворожих цілей.

Точне виявлення цілі, професійна робота операторів і впевнене керування дроном-перехоплювачем завершилися успішним ураженням повітряної загрози далеко від об’єктів, які намагався атакувати ворог.

Кожен збитий «шахед» — це врятовані життя, збережені будинки та інфраструктура. А кожен такий результат доводить: екіпажі 123-ї Обр БпС «Код Оріона» постійно вдосконалюються, розширюють бойові можливості та впевнено захищають небо України.