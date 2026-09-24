Через аварійні роботи АТ «Миколаївобленерго» окремі тягові підстанції, які забезпечують живлення контактної мережі трамваїв і тролейбусів, залишаються без напруги.

У зв’язку з цим на окремих ділянках вимушено змінюємо напрямки руху електротранспорту, повідомляє КП «Миколаївелектротранс».

Для забезпечення перевезень на маршрутах працюють усі наявні тролейбуси з автономним ходом до 20 км.

Пасажирів просять звертати увагу на оголошення водіїв – вони повідомлятимуть про кінцеву зупинку та напрямок руху.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві та на території Корабельної дільниці «Миколаївобленерго» введено локальні графіки подачі електрики