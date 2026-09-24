24 вересня, у четвер, частково у Миколаєві та населених пунктах, які відносяться до Корабельної дільниці обленерго, застосовуватимуться локальні графіки подачі електричної енергії.

Це необхідно для виконання аварійно-відновлювальних робіт, зазначили у «Миколаївобленерго».



Орієнтовний час застосування графіків — з 09:00 до 18:00. Попередньо максимальна тривалість відключення не має перевищувати 6 годин поспіль.



Уважно! Відключення/включення відбуватимуться не за чергами ГПВ!

Перевірити, чи буде знеструмлена саме ваша адреса, можна на сайті «Миколаївобленерго» у розділі “аварійні відключення” https://www.energy.mk.ua/vidklyuchennya/

Для перевірки необхідно зазначити повну адресу.