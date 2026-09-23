Вперше комунальні автобуси курсуватимуть до одного з віддалених мікрорайонів Миколаєва – Малої Коренихи.

З 5 жовтня КП «Миколаївпастранс» розпочинає обслуговування нового маршруту №27 «ст. Миколаїв-вантажний – Мала Корениха».

Про це повідомили на підприємстві, передає Інше ТВ.

Автобуси курсуватимуть за таким маршрутом: ст. Миколаїв-вантажний – Аркасівська – Вадима Благовісного – Велика Морська – Одеське шосе – Веселинівська – Очаківська – Мала Корениха та у зворотному напрямку.

Як повідомляло Інше ТВ, «Миколаївпастранс» з нагоди Дня міста вивів на маршрути прикрашені автобуси (ВІДЕО)