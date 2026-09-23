У Миколаєві відбувся PROJECT PITCH — презентація та захист 20 дитячих STEM-проєктів у межах Міжнародного STEM-фестивалю «EcosySTEM. Миколаїв», який об’єднав юних дослідників, винахідників, педагогів, менторів та партнерів навколо науки, технологій та екології.

Учасники презентували власні ідеї, пояснювали підхід до розв’язання проблем, демонстрували результати досліджень та відповідали на запитання журі.

Особливістю PROJECT PITCH стало те, що діти не просто представляли готовий результат. У своїх виступах вони демонстрували шлях від постановки проблеми до пошуку та перевірки власного рішення.

«Для мене було особливо важливо побачити не просто готові презентації, а сам підхід дітей до роботи: вони досліджували проблеми, шукали рішення, перевіряли власні гіпотези й пояснювали, чому саме їхня ідея може працювати», — зазначив керівник ВГО «Українська асоціація Центрів підтримки бізнесу» Артем Ващиленко.

За результатами фестивалю визначено три проєкти, які представлятимуть Україну на міжнародному фестивалі EcosySTEM у Греції.

Окрім PROJECT PITCH, учасники долучилися до практичних STEM LAB та продемонстрували власні розробки в межах INNOVATION EXPO.

У трьох майстернях діти працювали з різними напрямами STEM:

ENGINEERING LAB «Міст, який витримає» — створювали конструкції та перевіряли їхню міцність;

RE:DESIGN LAB «Банер отримує друге життя» — перетворювали використані банери на нові корисні речі;

ROBO LAB «Роботи оживають» — працювали з робототехнікою, програмуванням та тестуванням власних рішень.

Фестиваль став можливістю для учасників не лише продемонструвати свої знання, а й отримати досвід командної роботи, публічної презентації, аргументації власних рішень та спілкування з експертами.

Міжнародний фестиваль «EcosySTEM. Миколаїв» реалізовано в межах міжнародного проєкту «Надання можливостей дітям для екологічної стійкості через E-STEM — ecosySTEM».

Ініціатива реалізується ВГО «Українська асоціація Центрів підтримки бізнесу» у партнерстві з Департаментом освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації за підтримки Європейського Союзу в рамках програми Interreg NEXT Black Sea Basin 2021–2027.

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