Напередодні Дня міста Миколаєва юні мешканці долучилися до екологічної акції на узбережжі в межах фестивалю EcosySTEM. Діти прибрали берегову смугу від пластику та побутового сміття, а зібрані матеріали використали для створення творчих робіт.

Акцію провели за підтримки Центру підтримки бізнесу та економічного розвитку. Окрім прибирання, для учасників організували конкурс на найкращі арт-вироби та інсталяції із знайдених відходів. Такий формат дозволив поєднати практичну екологічну роботу з творчістю та продемонструвати принципи апсайклінгу — повторного використання матеріалів.

Керівник Центру підтримки бізнесу та економічного розвитку Артем Ващиленко зазначив, що для Миколаєва, який історично пов’язаний із водою, турбота про річки та узбережжя є важливою складовою розвитку міста:

«Миколаїв — це місто на воді. Наша історія, ідентичність і майбутнє нерозривно пов’язані з нашими річками та узбережжям. Стале ставлення до водних ресурсів починається не з декларацій, а з відповідальності та екологічної культури, яку варто закладати змалечку. Саме тому нам важливо створювати для дітей можливості не лише говорити про довкілля, а й власноруч робити внесок у його збереження».

За результатами конкурсу команда, яка створила найкращу роботу, отримала п’ять сертифікатів до мережі «Акварель».

Організатори наголошують, що подібні ініціативи спрямовані не лише на очищення міського простору. Вони допомагають формувати у дітей відповідальне ставлення до довкілля, розуміння цінності водних ресурсів та навички пошуку креативних рішень для повторного використання матеріалів.

Екоакція стала частиною фестивалю EcosySTEM та була приурочена до Дня міста Миколаєва.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині нова група дітей відкриває світ екології в Еко-STEM Центрі (ФОТО)