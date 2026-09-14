Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко на спільному брифінгу заявили, що ніяких підозр їм не вручалося, а антикорупційні органи працюють в штатному режимі.

“Зараз колектив НАБУ і САП працюють в штатному режимі. Детективи НАБУ і прокурори САП знаходяться на своїх містах, продовжують здійснювати свої повноваження, викривати злочини і здійснювати досудове розслідування, оперативно-розшукові справи”, – заявив Кривонос в ході спільного брифінгу з Клименко в понеділок.

Він додав, що підозри, про яку повідомлялося раніше, не отримував.

“Безпосередньо особисто я не бачив паперового документу повідомлення про підозру, безпосередньо мені, ніхто її не вручав, ніхто її не привозив в НАБУ та САП”, – пояснив Кривонос.

В свою чергу Клименко також заперечив інформацію про отримання підозр.

“Стосовно того, що було поширено, стосовно повідомлення про підозру близькій особі керівника САП, то члени моєї родини ніяких підозр не отримували. Якщо ця близька особа, в принципі, знайдеться, то хай скаже, хто це, яку підозру отримали і за що. Тому важко коментувати, я не знаю. Якщо отримую якийсь текст чи якусь інформацію, то прокоментую додатково”, – зазначив він.

Нагадаємо, що відсторонений сьогодні Зеленським генпрокурор Кравченко сьогодні вранці, тобто до відсторонення, уточнив: “Щодо законності шляхів оголошення підозри.

Повідомлення про підозру директору НАБУ складене та особисто підписане Генеральним прокурором відповідно до вимог статті 481 КПК України. Передбачені законом відомості внесено до ЄРДР, а сам документ направлено офіційним способом, визначеним статтею 278 КПК. Поштове відправлення фіксує дату, зміст, маршрут і факт доставки, тому не залишає простору для маніпуляцій”.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, генпрокурор Кравченко записав відеозвернення, у якому повідомив, що підписав підозру главі НАБУ Кривоносу – каже, давно мав це зробити, але президент стримував (ВІДЕО)

Президент Зеленський вже відреагував на це так:

-У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно.

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