Уже завтра у парламенті будуть голосувати за відставку генпрокурора Руслана Кравченка.

Про це повідомив керівник фракції Слуг народу Давид Арахамія.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, генпрокурор Кравченко записав відеозвернення, у якому повідомив, що підписав підозру главі НАБУ Кривоносу – каже, давно мав це зробити, але президент стримував (ВІДЕО)

Президент Зеленський вже відреагував на це так:

-У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно.