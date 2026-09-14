Як Китай сприймає зближення між Росією та Північною Кореєю? Загалом – не дуже добре, а точніше – із занепокоєнням.

Володимир Путін усвідомлює, що має проблему. Війна коштує Росії близько 290 мільярдів доларів на рік. Росія втрачає 30 000 військових щомісяця. Її наступ не лише гальмується, а подекуди й відкочується назад. До того ж російське суспільство дедалі відчутніше потерпає від наслідків війни. У липні цього року українські безпілотники завдали удару по нафтовому терміналу та сусідньому порту в Санкт-Петербурзі. Крім того, було оголошено про підвищення податку на додану вартість (ПДВ) до 22% наприкінці 2025 року, а також про стрімке зростання цін на продукти харчування — на 18% у 2026 році.

Про це пише Forbes.

Путін перебуває у настільки скрутному становищі, що почав покладатися на війська з Північної Кореї — однієї з найбідніших країн світу. За оцінками розвідки Міністерства оборони Південної Кореї, з жовтня 2024 року КНДР відправила до Росії понад 16 000 військовослужбовців і поставила понад 15 мільйонів артилерійських снарядів. Пхеньян також надав Росії десятки ракет типів KN-23 та KN-24.

Україна припускає, що згодом може бути залучено ще до 50 000 північнокорейських солдатів, хоча Кім Йо Чжон — сестра Кім Чен Ина — назвала ці твердження «цілковито безпідставними».

Але як Китай сприймає це зближення між Росією та Північною Кореєю? За останні 18 місяців відбулося 23 візити на високому рівні між Росією та КНДР за участю міністрів, тоді як між Китаєм і Північною Кореєю — лише вісім.

Пекін дедалі більше непокоїться через російсько-північнокорейський альянс.

Головне занепокоєння Китаю полягає в тому, що поглиблення зв’язків між Росією та Північною Кореєю може посилити регіональну нестабільність і зашкодити глобальній репутації КНР. Китайський лідер Сі Цзіньпін також переймається тим, що зміцнення відносин між Путіним і Кім Чен Ином послабить його важелі впливу на Пхеньян.

Офіційні та експертні джерела в Китаї наголошують, що Пекін не зацікавлений у глибокому тристоронньому військовому союзі за участю Китаю, Північної Кореї та Росії. Хоча Китай визнає, що розширення співпраці між РФ і КНДР посилює тиск на США та інших західних союзників, він не прагне підтримувати офіційний тристоронній альянс, який міг би обмежити стратегічні цілі Пекіна.

Насправді відносини Росії з Північною Кореєю мають суто прагматичний, взаємовигідний характер. Північна Корея охоче прийшла на допомогу Росії, коли та цього потребувала, однак ці відносини не є цілком рівноцінними. У 2014 році Північна Корея стала однією з небагатьох країн, що визнали анексію Криму Росією, сподіваючись натомість отримати економічні вигоди. Проте ці сподівання не справдилися. Обсяг двосторонньої торгівлі між КНДР і Росією залишався дуже незначним — лише 42 мільйони доларів у 2020 році; Північна Корея посідала 139-те місце серед торговельних партнерів Росії.

Сьогодні Північна Корея отримує від 7,7 до 14,4 мільярда доларів завдяки продажу боєприпасів та розміщенню своїх військ у Росії. КНДР також отримала вигоду від передачі Росією чутливих технологій, зокрема суднових реакторів для атомних підводних човнів, систем протиповітряної оборони та технологій виробництва безпілотників. Крім того, за допомогою Росії Північна Корея може отримати доступ до автономних реактивних безпілотників, оснащених штучним інтелектом.

Китай дедалі більше непокоїться, що доступ до таких видів озброєння додасть Північній Кореї впевненості та посилить нестабільність у регіоні. Завдяки російській допомозі ядерна програма та космічні можливості КНДР стрімко розвиваються, що підживлює амбіції Кім Чен Ина.

Китай також занепокоєний тим, що зростання могутності та рішучості Північної Кореї внаслідок зближення з Росією може спровокувати тіснішу співпрацю у сфері безпеки між США, Південною Кореєю та Японією, а також спонукати Сеул і Токіо до створення власної ядерної зброї. Крім того, Китай не бажає виникнення регіонального конфлікту, який міг би призвести до кризи біженців на північ від річки Ялуцзян (Ялу), що слугує кордоном між КНДР і Китаєм.

Складні відносини Китаю з Північною Кореєю

Історично відносини між Китаєм і Північною Кореєю характеризувалися не взаємною повагою, а суперництвом, напруженістю, зневагою та глибокою недовірою. Пекін прагне лише більшої стабільності Північної Кореї, але не обов’язково її посилення. Навіть якщо Північну Корею і сприймають як «молодшого брата» Китаю, то як брата-бешкетника, нездатного на жодні розумні вчинки.

Це відбувається на тлі відверто ворожого ставлення китайської громадськості до Північної Кореї (що чітко простежується в дописах у соціальних мережах): там її вважають невдячним джерелом проблем. Користувачі соцмереж у Китаї вигадують для Кім Чен Ина глузливі прізвиська, зокрема «Товстун Кім Третій», і це китайському уряду довелося цензурувати. Китайські користувачі Інтернету в онлайн-опитуванні показали, що багато китайців роками холодно ставилися до Північної Кореї.

Китайська громадськість ставиться до Росії зовсім інакше. Китайські користувачі соціальних мереж висловили беззаперечну підтримку Росії у війні в Україні, стверджуючи, що «Росія має перемогти». Путіна китайські ЗМІ зображують мудрим, добрим і доброзичливим, а також непереможним силачем. Російський народ також характеризується позитивно, як мужній і гідний захоплення. Зрештою, китайці бачать у Росії стратегічного союзника та важливий оплот проти агресивного Заходу. Цього не можна сказати про Північну Корею.

Хоча Москва, здається, затишно ставиться до Пхеньяна, це здебільшого тимчасовий шлюб за розрахунком, і росіяни не дуже люблять Північну Корею. Росіяни лише незначно теплішають до Північної Кореї, лише третина російської громадськості вважає Північну Корею близьким союзником у 2026 році, хоча це величезне зростання порівняно з 2021 роком, коли цей показник становив лише 3%, згідно з опитуванням Левада-центру.

Для Китаю ці відносини між Північною Кореєю та Росією створюють більше викликів, ніж можливостей. У міру того, як Москва поглиблює свої військові та стратегічні зв’язки з Пхеньяном, Пекін ризикує втратити частину свого впливу на Північну Корею, стикаючись при цьому з більш непередбачуваним сусідом на порозі. Те, що може здаватися корисним партнерством для Москви, стає дедалі більш незручним для Пекіна.