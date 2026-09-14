З 7 по 12 вересня у м. Коджаелі (Туреччина) відбувся чемпіонат Європи з параплавання серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку, в якому взяли участь 400 спортсменів з 38 країн Європи.

Миколаївські плавці гідно виступили та здобули 9 високих нагород – 1 золоту, 4 срібні та 4 бронзові, повідомляє Миколаївський «Інваспорт».

Найбільший врожай нагород зібрала ЗМСУ Анна Гонтар – у її доробку одне «золото» (50 м вільний стиль), три «срібла» (100 м вільний стиль, 100 м на спині та естафета 4х50 м вільний стиль) та дві «бронзи» (200 м комплексне плавання та 50 м батерфляй). Підготувала спортсменку ЗТУ Олена Сальнікова.

Дві нагороди – у МСУ Ангеліни Мальцевої: «бронза» на дистанції 50 м на спині та «бронза» на дистанції 100 м на спині. Тренують Ангеліну Андрій Козленко та ЗТУ Любов Воробйова.

І ще одну нагороду – «срібло» на дистанції 50 м вільним стилем – здобув ЗМСУ Сергій Паламарчук. Підготував спортсмена ЗТУ Геннадій Вдовиченко.

Як повідомляло Інше ТВ, вже на початку цих змагань Анна Гонтар здобула три медалі, а Ангеліна Мальцева – одну.