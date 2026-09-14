13 вересня та в ніч проти 14-го підрозділи ДСНС Миколаївщини ліквідували 20 пожеж, дві з яких виникли внаслідок російських атак.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Зокрема, у Куцурубській ТГ Миколаївського району вогнеборці ліквідували пожежу господарчої споруди та сухої трави. В цьому ж районі вдруге загасили пожежу сухостою та чагарників на відкритій території. На щастя, постраждалих немає.

Серед інших пожеж – у приватному секторі ліквідували низку незначних займань. Горіли приміщення кухні в житловому будинку, двічі – будівлі, що не експлуатуються, двічі підгорала їжа на плиті у квартирах, ще в одному випадку внаслідок короткого замикання електромережі зайнялися електродроти на металевому кіоску.

В інших епізодах рятувальники ліквідували пожежі сухостою, пожнивних залишків, сміття тощо.

Від ДСНС працювали понад 70 співробітників, 19 одиниць техніки, додатково залучались вогнеборці місцевих пожежних охорон.

Як повідомляло Інше ТВ, Із 21 пожежі на Миколаївщині за позаминулу добу 4 спалахнули через ворожі обстріли (ФОТО)