З 7 по 12 вересня у м. Коджаелі, Туреччина, проходить чемпіонат Європи з параплавання серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку.

У змаганнях беруть участь 400 спортсменів з 38 країн Європи.

У складі національної збірної команди України від Миколаївщини виступають 4 спортсменів – ЗМСУ Гонтар Анна, ЗМСУ Паламарчук Сергій, МСУ Мальцева Ангеліна та МСУ Василенко Дмитро.

І вже є високі нагороди, повідомляє Миколаївський «Інваспорт».

Зокрема, ЗМСУ Гонтар Анна стала тричі призеркою чемпіонату Європи – вона здобула срібло в естафеті 4х50 вільним стилем та ще дві бронзові нагороди на дистанціях 200 м (комплексне плавання) та 50 м (батерфляй). Тренує спортсменку ЗТУ Сальнікова Олена.

МСУ Мальцева Ангеліна стала бронзовою призеркою на дистанції 100 м на спині. Тренують Ангеліну Козленко Андрій та ЗТУ Воробйова Любов.

Як повідомляло Інше ТВ, на Кубку світу з фехтування на візках, який проходив з 29 серпня по 2 вересня у м. Чон Барі (Паттайя, Таїланд), МСУМК Олег Науменко здобув срібну медаль в чоловічій шпазі категорії В, а потім ЗМСУ Дмитро Серьоженко, МСУМК Олег Науменко та МСУМК Олексій Закусилов у командних змаганнях стали срібними призерами.