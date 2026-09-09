У Миколаєві ліквідують наслідки сьогоднішньої російської атаки – на місці працюють комунальні служби та адміністрація району, допомагають мешканцям, прибирають уламки та ремонтують те, що можна відновити.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, передає Інше ТВ.

«Внаслідок обстрілу пошкоджено 15 приватних будинків. Ще один будинок зруйнований. Постраждали також господарські та допоміжні приміщення у дворах.

У будинках вибито 40 вікон, у дев’яти будинках пошкоджені дахи. У деяких будинках є тріщини.

Наші служби залишаються на місці й продовжують працювати. Будемо допомагати людям впоратися з наслідками цієї атаки», – наголосив мер.

Він нагадав, що комісійне обстеження пошкодженого майна проводить Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради.

Подати заяву можна особисто за адресою Херсонське шосе, 48/8, або електронною поштою dabimk@mkrada.gov.ua. Консультації за телефоном: 53-31-18.

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