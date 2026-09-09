З ночі та протягом сьогоднішнього ранку російські війська масовано атакували Миколаїв.

Пошкоджень зазнали цивільні об’єкти — житлові будинки, кафе, магазини та складські приміщення. На одній із локацій виникла масштабна пожежа.

Від раннього ранку на місцях ворожих ударів працюють рятувальники ДСНС. Вогнеборці ліквідовують пожежі, розбирають пошкоджені конструкції та допомагають людям.

Станом на зараз відомо про 5 постраждалих, ще 1 людина загинула.

До ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучені підрозділи ДСНС Миколаївщини, екіпажі поліції, бригади медиків, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України, комунальні служби.

Рятувальники продовжують працювати там, де ще вирує вогонь, розчищають завали та допомагають постраждалим.