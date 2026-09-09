8 вересня та в ніч на 9 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих обєктів противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів.

У Козачій бухті Севастополя на ТОТ АР Крим, уражено швидкісний патрульний катер проєкту 12150 «Мангуст». Ступінь завданих пошкоджень уточнюється.

Довідково. Швидкісний патрульний катер проєкту 12150 «Мангуст» – російський патрульний катер, призначений для патрулювання, охорони морських районів та боротьби з маломірними цілями. Довжина – близько 20 м, максимальна швидкість – до 50 вузлів (понад 90 км/год), екіпаж – до 6 осіб.

У тимчасово окупованому українському Криму, в Оленівці, уражено антенний комплекс радіоелектронної розвідки, а у Вітіно – антену в радіопрозорому куполі окремого командно-вимірювального комплексу.

Крім того, у Докучаєвську Донецької області уражено склад БпЛА, у Фащівці Луганської області – склад боєприпасів підрозділу «Рубікон», а в Селидовому на Донеччині – ще один склад боєприпасів противника.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Робота по ключових військових цілях противника триває.

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