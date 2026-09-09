Завдяки зусиллям воїнів СБУ, СБС, ВМС ЗСУ, ГУР, ДПСУ є результати далекобійних санкцій у Новоросійську.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Відповідаємо Росії на її щоденні терористичні удари – ефективно і фактично по всій географії. За цю добу є результати у Новоросійську в Краснодарському регіоні. Уражено військово-морську базу: термінал, що задіяний у відвантаженні нафти, обʼєкти військової гавані, військові кораблі, носії «калібрів». Дякую воїнам СБУ, СБС, ВМС ЗСУ, ГУР, ДПСУ за влучність. Дякую кожному, хто розвиває потенціал наших далекобійних санкцій, щоб російська війна все більше відчувалася там, звідки вона прийшла», – йдеться в дописі Президента до відео.

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