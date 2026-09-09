Президент Володимир Зеленський показав наслідки нічної та ранкової атаки рф на Україну:

“Зранку в Києві російський дрон вдарив по житловій багатоповерхівці. Постраждали чотири людини. Як завжди, оперативно спрацювали наші рятувальники: станом на зараз пожежу ліквідовано. Вночі на Одещині було влучання по міжнародному пункту пропуску «Старокозаче» на кордоні з Молдовою. Його роботу призупинено. На жаль, двоє людей загинули, ще троє зазнали травм, шістнадцятьох рятувальники евакуювали. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Також триває ліквідація наслідків російської атаки у регіонах: Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя, Харківщина, Житомирщина, Київська область.

На жаль, замало реагування міжнародної спільноти на ці удари, які фактично щодня забирають життя людей. Але реакція потрібна: Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так. Агресію потрібно зупиняти тут і зараз, щоб вона не поширювалася далі. І важливо, щоб санкції та підтримка України працювали ефективно саме на це. Партнери, які можуть допомогти, знають, що саме потрібно кожного дня. І я дякую кожному, хто допомагає в міру власних можливостей.”