Проведено унікальну операцію у кіберпросторі держави-агресора росії: фахівці ГУР МО України здобули масив даних про структуру, наявні та перспективні розробки, а також керівництво й працівників корпорації МІТ — “московського інституту теплотехніки” (рос. Корпорация “московский институт теплотехники”, МИТ).

Про це повідомляє ГУР МО, передає Інше ТВ.

До структури корпорації МІТ входять, зокрема, конструкторське бюро “Прожектор”, машинобудівний завод “Вимпел”, “Воткінський завод”, підприємство “Іскра”.

На об’єктах корпорації МІТ, розташованих у москві та інших регіонах держави-агресора, створюють креслення, програмне забезпечення, двигуни та інші ключові складові, проводять математичне моделювання та випробування вузлів керування для:

● МБР “Ярс” (РС-24) — основного компонента ядерних сил рф;

● МБР “Тополь-М” (РТ-2ПМ2) — ракетних комплексів мобільного базування;

● БРПЧ “Булава” (Р-30) — триступеневих ракет для підводних човнів;

● ОТРК “Іскандер-М” — оперативно-тактичних ракетних комплексів;

● БРСД “Кедр”/”Орєшнік” — новітніх гіперзвукових систем балістичної зброї.

Також МІТ працюють над створенням та вдосконаленням систем супутникового зв’язку для російської армії. Наприклад, інженери корпорації прагнуть створити систему швидкого виведення на низьку орбіту військових супутників, аби забезпечити зс рф стійкою захищеною системою бойового управління та зв’язку.

Важливий для росії проєкт — розробка конверсійної ракети-носія “Старт-1М”. У разі реалізації “Старт-1М” дозволить агресору розгортати низькоорбітальні системи багатосупутникових мереж для ведення оптико-електронної та радіолокаційної розвідки.

Крім того, у корпорації МІТ розробляють масштабовану уніфіковану космічну платформу “Типоряд”, спрямовану на посилення розвідувальних, комунікаційних та управлінських спроможностей російської армії, а також підвищення стійкості космічної інфраструктури держави-агресора.

У межах операції в кіберпросторі росії ГУР МО України також встановило персональні дані причетних до вбивств українців 2648 осіб зі складу російської корпорації, зокрема — гендиректора МІТ генерал-лейтенанта запасу пономарьова сєрґєя алєксєєвіча та його заступників: кіріллова юрія фьодоровіча, соломонова юрія сємьоновіча, баширова андрєя сабіровіча, хрєбіна артьома владіміровіча, солонічкіна сєрґєя ніколаєвіча.

Здобута українськими воєнними розвідниками інформація буде використана для зниження здатності держави-агресора росії вести геноцидну війну проти України, а також — для притягнення до справедливої відповідальності причетних до воєнних злочинів.

Детальніше про структуру та напрямки діяльності російської корпорації МІТ — дивіться у відео.

Як повідомляло Інше ТВ, Космос та ШІ: у ГУР викрили російських вчених, що розробляють технології для війни