Вже добу Миколаївщина перебуває під одним із найбільших ударів у 2026 році.

Так в ефірі каналу «Суспільне» в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов прокоментував російські атаки за минулу добу, передає Інше ТВ.

«За останню добу ми фіксуємо, що Миколаївщина перебуває під одним із найбільших ударів у 2026 році. За останню добу Миколаївщина потерпала від ракетних атак – були «Іскандери» та баражуючі боєприпаси «Бандеролі», «шахеди» та КАБи. Це стосується Миколаєва.

По окремим територіальним громадам – Очаків, Куцуруб – були ще FPV-дрони, але так само комбіновані удари. Значних ушкоджень зазнала і Галицинівська тергромада Миколаївської області.

В результаті атаки постраждала портова інфраструктура, складські приміщення, промислові та транспортні обєкти, енергетична інфраструктура, житлові будинки, кафе, поштові відділення, торгівельні центри.

На жаль, в результаті атаки загинула одна жінка 70 років, кількість постраждалих уточнюється – на зараз вона складає 6 осіб, різного ступеню важкості. Серед постраждалих – дівчина 15 років», – зазначив Георгій Решетілов.

Також, відповідаючи на запитання ведучих, в.о. начальника Миколаївської ОВА прокоментував вчорашнє знеструмлення Миколаєва та населених пунктів області – воно сталося внаслідок попередніх російських атак, але завдяки миколаївським енергетикам відновлення відбулося оперативно – відключення тривало від години до двох.

Як повідомляло Інше ТВ, Наслідки російської атаки на Миколаїв (ФОТО, ВІДЕО)