Україна готується перейти до практичного етапу створення спецтрибуналу щодо агресії РФ, а кадрові зміни не мають зупинити цю роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого під час брифінгу.

За його словами, роботу над цим напрямком нині веде Департамент міжнародного права МЗС під керівництвом Антона Кориневича. У відомстві вважають, що основна правова архітектура вже створена, тому наступного року увага має зміститися на її практичне втілення.

“2027 рік має стати роком переходу від створення правової архітектури, і вона створена за цей час, до реального правосуддя”, – сказав Тихий.

Йдеться, зокрема, про операційний запуск Спеціального трибуналу та Міжнародної компенсаційної комісії для України.

Україна зараз працює зі столицями країн-партнерів, щоб вони завершили необхідні внутрішні процедури для участі в механізмі запуску трибуналу. Йдеться про спеціальну розширену часткову угоду, яку раніше схвалили та підписали в Кишиневі.

За словами Тихого, станом на вересень 2026 року намір долучитися до рамкової часткової угоди висловили 36 держав-членів Ради Європи, Європейський Союз, Австралія та Коста-Рика.

Чотири країни – Литва, Естонія, Норвегія та Швеція – вже завершили необхідні внутрішньодержавні процедури.

Україна також має ратифікувати відповідну угоду. Тихий повідомив, що МЗС уже підготувало та подало необхідний пакет документів для приєднання.

Паралельно Київ працює над фінансовою складовою майбутньої інституції. Переговори тривають із державами, які роблять внески до бюджету Ради Європи, а також із Нідерландами та ЄС.

У МЗС наголошують, що бюджет трибуналу має бути реалістичним і передбачуваним, а також передбачати можливість багаторічного планування. При цьому має враховуватися особливе становище України як держави, що стала жертвою агресії.

“Зараз іде така дуже практична робота над цим бюджетом спецтрибуналу”, – зазначив речник.

Місцем розташування трибуналу вже визначили Гаагу.

Окремо Тихого запитали, чи може виникнути пауза у створенні трибуналу після відходу Ірини Мудрої, яка тривалий час займалася питанням міжнародної відповідальності Росії.

Він запевнив, що цього не станеться. За його словами, частину відповідних функцій перебирає на себе Департамент міжнародного права МЗС.

“Робота ця триває і вона не зосереджена на персоналі, вона все-таки системна”, – наголосив Тихий.

Він додав, що Україна продовжує вести цю роботу як держава, тому кадрові зміни не повинні призвести до паузи або втрати темпу.