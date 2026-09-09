У вівторок представники американських відомств, які відповідають за кібербезпеку та правопорядок, звинуватили китайські компанії, які працюють у сфері штучного інтелекту, в “агресивній діяльності з дистиляції у промислових масштабах”.

Про це йдеться у спільній заяві трьох відомств США, передає УНН із посиланням на Reuters.

Видання зауважує, що дистиляція – це процес навчання більш компактних моделей ШІ з використанням результатів роботи більших і дорогих моделей; цей метод застосовується зниження витрат за створення нових інструментів штучного інтелекту.