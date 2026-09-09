Президент Сербії Александар Вучич заявив, що сьогодні рівно о 12:00 оголосить свої рішення про розпуск Національної скупщини та призначення дострокових виборів. Він також підтвердив, що вибори відбудуться 25 жовтня.

Про це повідомляють сербські ЗМІ.

«Мені потрібно прийняти два рішення відповідно до Конституції та Закону про Президента. Перше – це указ про розпуск Національної скупщини Республіки Сербія, друге – рішення про призначення виборів. Обидва рішення я оголошу рівно о 12:00. Вибори в Сербії відбудуться 25 жовтня», – сказав Вучич в ефірі RTS, додавши, що кампанія триватиме 46 днів.

Він також додав, що прийме результати виборів – якими б вони не були – і привітає своїх опонентів, якщо вони переможуть.

Головна рада Сербської прогресивної партії (СНС) вирішила, що лідером списку «Єдина Сербія» на майбутніх парламентських виборах буде чинний президент Сербії Александар Вучич, і що він буде кандидатом на посаду прем’єр-міністра Сербії, якщо цей список переможе.

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