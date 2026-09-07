7 вересня у столиці Сербії Белграді тисячі людей зібралися на похорон засудженого воєнного злочинця Ратко Младича, якого називають «Боснійським м’ясником».

Про це пишуть Bloomberg, Reuters та Громадське.

Довга процесія супроводжувала труну Младича від церкви до кладовища в Белграді. Як зазначає Bloomberg, влада сербського президента Александра Вучича забезпечила заходи безпеки на церемонії, утім утрималася від проведення державних похоронів.

Вучич не був присутній на прощальній церемонії, пояснивши свою відсутність попередніми зобов’язаннями. Водночас там були присутні кілька інших урядовців, а також син президента.

Reuters повідомляє, що люди із сербськими прапорами та фотографіями Младича прибули до церкви вранці 7 вересня, за кілька годин до його запланованого поховання.

Труну Младича виставили всередині церкви, де службу мав провести патріарх Сербської православної церкви опівдні. Шестеро чоловіків, переважно ветерани війни із Сербії та Боснії, по черзі охороняли домовину. Дружина, син та онуки генерала стояли поруч і висловлювали співчуття.

Попередньо, Младича мали поховати на сусідньому кладовищі поруч із його дочкою, яка померла в 1994 році.

Для всіх, хто хотів відвідати церемонію, пропонували безплатні автобусні перевезення із Боснії та більшості міст Сербії.

Серед мусульманської більшості Боснії виникло обурення через похорони з почестями героя для Младича, пише Bloomberg із посиланням на місцеві медіа.

Нагадаємо, Ратко Младич помер 27 серпня у віці 84 років у вʼязниці в Гаазі. Минулого тижня тіло Младича повернули урядовим літаком до Сербії. Тоді один із сербських міністрів сказав Reuters, що Младичу влаштують великий державний похорон, проте влада не підтвердила цього офіційно на тлі критики європейських лідерів.

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос сказала, що «прославлення воєнних злочинців суперечить найфундаментальнішим європейським цінностям і не має місця ані в ЄС, ані в країнах-кандидатах на вступ до ЄС».

Більше про Младича

Під час Боснійської війни (1992-1995 роки) Ратко Младич керував головним штабом війська Республіки Сербської — самопроголошеної республіки на території Боснії та Герцеговини.

У цій війні конфлікт тривав між боснійськими сербами й босняками-мусульманами та хорватами. Найдраматичнішими подіями стала облога Сараєва та геноцид у Сребрениці.

Перед затриманням у 2011-му Младич майже 16 років переховувався від правосуддя в Сербії.

У 2017 році колишнього генерала визнали винним у геноциді близько 8000 боснійців у Сребрениці, переслідуванні та насильницькому переселенні боснійців і хорватів у всій Боснії та Герцеговині, тероризуванні мирних жителів під час облоги Сараєва й захопленні миротворців ООН у заручники. Його засудили до довічного ув’язнення.