Спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер замість нових пропозицій привезли лише оновлену версію лютневого плану.

Про це повідомляє Financial Times.

Джаред Кушнер публічно заявив, що вониі привезли “нові ідеї”, не розкривши деталей. Проте, за даними джерел видання, знайомих з перебігом переговорів, американці насправді привезли оновлені версії документів, підготовлених ще в лютому, — до того, як мирний процес зірвався через початок війни США з Іраном.

Ці напрацювання лише підправили з урахуванням обставин, що змінились відтоді, а нових ідей у пропозиціях фактично не було: посланці намагались відновити раніше досягнуте і зблизити позиції Києва та Москви, зокрема звузити розбіжності щодо територіальних питань, які лишаються головною перепоною на шляху до угоди.

Ключовим питанням лишається контрольована Україною частина Донеччини, яку Росія вважає своєю, хоча так і не змогла захопити попри роки бойових дій — під російським контролем перебуває близько 75% регіону. Зеленський назвав цю територію червоною лінією і наголосив, що Україна не віддасть жодних окупованих Москвою земель, а питання територій, на його думку, має вирішуватись на рівні лідерів.

“Питання Донеччини — це питання всієї війни”, — сказав він.

Учасники недільних перемовин визнали, що завершення війни до зими малоймовірне. Водночас посланці обговорили з Зеленським та його командою способи допомогти Україні пережити черговий складний період на тлі посилення російських ударів по критичній інфраструктурі і заявили, що прогрес до зими все ще можливий. Кушнер додав, що після цього візиту США сподіваються відновити тристоронні перемовини за участю Росії, України та США, призупинені через початок війни в Ірані.

Нагадаємо, Візит Віткоффа і Кушнера – не все було за планом (ФОТО)