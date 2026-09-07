Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області задовольнив позов Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу про відшкодування збитків, заподіяних незаконним виловом водних біоресурсів у Південному Бузі.

Про це повідомляє Держекоінспекція Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.

Під час проведення природоохоронних заходів державні інспектори виявили у громадянина 71 рака. Вилов здійснювався неподалік вулиці Піщаної у Вознесенську під час заборони, при цьому кількість добутих раків перевищувала дозволену добову норму на 41 особину. Серед виловлених були також раки, розмір яких не відповідав установленим Правилам любительського рибальства.

За фактом порушення суд раніше визнав громадянина винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 85 КУпАП. За це на нього наклали штраф у розмірі 340 гривень із конфіскацією знаряддя вчинення правопорушення. Окремо інспекція розрахувала збитки, заподіяні водним біоресурсам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 року № 1042.

Розмір збитків склав понад 136 тисяч гривень. Суд дійшов висновку, що ця сума підлягає стягненню з порушника на користь держави у повному обсязі.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині браконьєр, який незаконно рибалив у Березанському лимані, завдав збитків майже 60 тис.грн. (ФОТО)