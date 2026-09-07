Про це після доповіді секретаря РНБО повідомив президент Зеленський.

Доповідь секретаря РНБО Ігоря Клименка. Готуємо розгляд питань на Ставку. Найближчим часом відбудуться зустрічі з партнерами на рівні держав і компаній, які залучені до розробки спільної антибалістичної програми FREYJA.

Також працюємо для розвитку наших додаткових дипстрайкових спроможностей. За підсумками відповідної роботи відбудеться розгляд на Ставці.

Секретар РНБО забезпечує контроль за виконанням рішень, і важливо, щоб попередні наші рішення щодо протидії російським ударним дронам та прискорення відповідних виробничих процесів спрацювали на 100 відсотків.

Вдячний усім розробникам і виробникам за фаховий підхід. Окремо сьогодні Ігор Клименко доповів щодо змін у роботі апарату РНБО, залучення необхідних ресурсів і кадрових питань.