Одразу два інциденти з підстанціями сталися за одну ніч у Берліні та в землі Північний Рейн-Вестфалія. Так, у Берліні в ніч на понеділок, 7 вересня, пожежа на будівельному майданчику в районі Мітте перекинулася на сусідню підстанцію. На місці події загорілося кілька окремих ділянок і пролунало кілька вибухів. У гасінні брали участь вогнеборці берлінської пожежної служби. Деякий час горіла значна частина території підстанції, пише DW.

За словами представника пожежної служби, не виключено, що невідомі могли проникнути на територію підстанції через будмайданчик. Поки незрозуміло, чи спричинив пожежу технічний збій, чи умисний підпал. Попри інцидент електропостачання, за повідомленням поліції, порушене не було.

Поліція оточила об’єкт у Везелі на заході Німеччини

Напередодні ввечері близько 22:00 великий наряд поліції прибув до підстанції Niederrhein у місті Везель, розташованому в землі Північний Рейн-Вестфалія, і оточив територію об’єкта енергетичного концерну RWE. “Зараз ми приділяємо підвищену увагу таким об’єктам і частіше їх патрулюємо”, – сказав представник поліції. Під час операції співробітники помітили отвір в огорожі.

Обидва інциденти сталися на тлі серії атак на енергетичну інфраструктуру Німеччини, яка вже близько тижня тримає у напрузі як слідчих, так і політиків.

Серія атак на енергосистему в Німеччині

Нагадаємо, що 1 вересня на підстанції “Турнов-Прайлак” біля вугільної електростанції Єншвальде в Бранденбурзі виявили саморобні пускові пристрої. Конструкції нагадували петарди для запуску феєрверків і були з дротами, призначеними для короткого замикання високовольтних ліній. Завдяки резервним лініям вдалося зберегти стабільне електропостачання.

Того ж дня, за даними телеканалу WDR, невідомі обстріляли, ймовірно, феєрверковими петардами з дротом високовольтні лінії біля підстанції оператора Amprion у Берґгаймі в районі Рейн-Ерфт. Унаслідок події кілька енергоблоків ненадовго відключилися від мережі. Згодом в околицях виявили дев’ять пускових пристроїв і залишки піротехніки.

Підозрілі пристрої виявили поблизу інших підстанцій

3 вересня перехожі виявили схожі пристрої на підстанції в Дормагені, але шкоди там не зафіксували. Наступного дня служби обстежили околиці електростанції Вайсвайлер під Аахеном і підстанції в Ешвайлері після того, як ці об’єкти згадали в листі з визнанням відповідальності за напад.

5 вересня генеральна прокуратура Дрездена повідомила про виявлення 12 вибухових пристроїв у районі високовольтних ліній у Саксонії.

Підозрюваний у розшуку

У двох листах з визнанням відповідальності 48-річний Даніель В. (Daniel V.) з Гевельсберга заявив про свою причетність до атак. За словами міністра внутрішніх справ Північного Рейну-Вестфалії Герберта Ройля (Herbert Reul), як причину чоловік назвав генерування електроенергії з викопного палива. “Виробництво електроенергії з викопного палива є злочином”, – ідеться в листах. Автор стверджував, що діяв сам.

Під час обшуку його квартири виявили предмети, які можуть бути пов’язані з вибухівкою. Співробітники поліції також перевірили автомобіль підозрюваного на лісовій стоянці в Нідерцирі в районі Дюрена, але самого чоловіка всередині не було.

Відтоді Даніеля В. розшукують по всій Європі. Поліція Бранденбургу припускає, що він може пересуватися на велосипеді. Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт (Alexander Dobrindt) заявив, що згідно з наявними даними, тут слід вести мову про “кліматичний тероризм”.