У ніч на 9 вересня (з 18:00 08 вересня) противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М з ТОТ АР Крим, S8000 “Бандероль” з акваторії Азовського моря, а також 196 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія”, із напрямків: Орел, Курськ – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 165 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.



Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локації.



Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!



Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 263 бої, найбільше – на Покровському напрямку, – Генштаб