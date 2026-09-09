Розпочалася 1659-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 263 бойові зіткнення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 09.09.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів та здійснив 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9233 дрони-камікадзе та здійснили 2601 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, 42 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Бачівськ, Безсалівка, Кореньок, Уланове, Нескучне, Рогізне, Атинське, Волфине, Товстодубове, Мала Слобідка, Потапівка, Сопич, Гірки, Мишутине, Козаче, Вовківка, Суходіл, Кучерівка, Стара Гута Сумської області; Хрінівка та Чорний Ріг Чернігівської області. Партизанське зазнало авіаудару.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили противника, вісім пунктів управління БпЛА та артилерійську систему окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано дві штурмові дії противника. Агресор здійснив 79 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Завдав одного авіаційного удару із застосуванням однієї КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили десять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Стариця, Вовчанськ, Чайківка, Мала Вовча, Рубіжне та Устинівка.

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції шість разів проводячи штурмові дії в бік Куп’янська, Курилівки, Глушківки та Новоосинового.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 11 разів атакували у бік населених пунктів Шийківка, Дружелюбівка, Новоселівка, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сім штурмових дій у районі населених пунктів Ямпіль, Крива Лука, Каленики, Миколаївка та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили одну наступальну дію в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 17 атак. За уточненою інформацією, загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Новоселівки, Миколайпілля, Шахового, Софіївки, Русиного Яру, Іллінівки та Кучерового Яру.

Сорок дев’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Новий Донбас, Водянське, Шевченко, Надія, Мирне, Сергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Добропілля, Ганнівка, Красноподілля та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог двічі проводив штурмові дії в бік Рибного та Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Різдвянка, Косівцеве, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог не намагався покращити свої позиції.

На Придніпровському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, Кількість убитих і поранених російських загарбників досягла 1 500 000, – Генштаб