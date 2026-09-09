Сьогодні загальні бойові втрати особового складу противника від початку широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну перетнули позначку в 1 500 000 окупантів вбитими та пораненими, повідомили у Генштабі.

Це – найбільші втрати в одній війні, яких зазнала армія рф з часів Другої світової. Ця цифра перевищує сукупні втрати радянської та російської армій у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини XX та початку XXI століття разом узятих.

Це – ⁠в 100 разів більше за втрати срср в Афганістані за 10 років.

Це – ⁠в 125 разів більше за офіційно визнані втрати агресора в Першій та Другій чеченських війнах.

За кожною облікованою одиницею російських втрат стоїть конкретний окупант, який прийшов зі зброєю на українську землю, і титанічна, щоденна спільна робота Сил оборони України та всього українського народу.

Боротьба триває. Слава Україні!