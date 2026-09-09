Як повідомляло ІншеТВ, Рашисти знову атакували ПП на Кордоні з Молдовою, є жертви (ФОТО)

Як уточнив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, сьогодні вночі ворожі безпілотники атакували міжнародний пункт пропуску для автосполучення «Старокозаче» на кордоні з Молдовою.

На жаль, є жертви серед цивільних, які перебували біля пункту пропуску: за попередньою інформацією, двоє людей загинули, троє постраждали. Ще 16-х людей рятувальники евакуювали автобусами на безпечну відстань.

Під удар потрапила інфраструктура пункту та прилегла територія. Виникли пожежі.

Робота міжнародного пункту пропуску наразі призупинена. На місці працюють усі відповідні служби. Про ситуацію поінформовано суміжну сторону.