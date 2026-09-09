Вночі РФ атакувала ударними БпЛА міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Старокозаче», що на кордоні з Молдовою. Внаслідок атаки дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території, виникли пожежі.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску.

Наразі оформлення громадян і транспортних засобів на цьому напрямку кордону тимчасово призупинено. Про ситуацію поінформовано суміжну сторону.

Цей ПП знаходиться у Білгород-Дністровському районі Одеської області.