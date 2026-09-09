Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:30 ранку 9 вересня:

Протягом минулої доби та сьогодні зранку ворог атакував Миколаївщину. Вночі ворог здійснив масований комбінований удар по області із застосуванням ударних БпЛА типу «Shahed-238», балістичних ракет «Іскандер-М», ракет «Бандероль» та КАБ.

м. Миколаїв

Унаслідок нічних атак загинула 70-річна жінка. Постраждали 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина. 66-річного чоловіка було госпіталізовано, його стан середньої тяжкості. 74-річному чоловіку, 44-річній жінці та 15-річній дитині надали необхідну медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

(Фото опублікував міських голова О.Сєнкевч)

Пошкоджено об’єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, торговельний центр, поштовий термінал, кафе, два приватні будинки та чотири вантажні автомобілі. Один вантажний автомобіль знищено.

Миколаївський район

Учора ворог двічі атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. У с. Дніпровське пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Також вночі ворог атакував КАБ Галицинівську громаду, пошкоджено об’єкти промислової інфраструктури. У Березанській громаді внаслідок атаки БпЛА типу «Shahed» пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Постраждалих немає.