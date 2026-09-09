Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори, які відбулися цими вихідними в Києві та Москві, були предметними. За його словами, сторони висунули нові ідеї, а щодо окремих із них вперше з’явилася певна спільна відкритість, передають Новини Live.

-Я не хочу бути надмірно оптимістичним, але я також не є песимістом. Вважаю, що є можливість протягом найближчих тижнів розробити дорожню карту для відновлення переговорів і, можливо, дійти до висновку, який буде прийнятним для обох сторін.💬

Рубіо наголосив, що конфлікт залишається надзвичайно складним, а Україна та Росія мають чіткі «червоні лінії» й досі не демонстрували готовності до значних поступок. Водночас у США вважають важливим сам факт відновлення взаємодії після місяців фактичної відсутності прогресу.

-Попереду ще багато роботи, — підсумував Рубіо.