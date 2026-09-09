росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів. Про це заявив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький і додав – ворог може намагатися уразити об’єкти на заході України, передає УНН із посиланням на ГУР.

Як повідомив Скібіцький на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО, держава-агресор росія збільшує інтенсивність ракетно-дронових ударів по Україні, аби спровокувати соціально-економічну кризу. Для цього в москві прагнуть наростити обсяги виробництва балістичних ракет, а також збільшити дальність цієї зброї.

“За нашими оцінками, до кінця цього року росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів”, — повідомив Скібіцький.

Він уточнив, що під час вказаних випробувань балістики росіяни можуть намагатися уразити об’єкти на заході України.

Агресивні плани росії також включають блокаду Чорного моря і спроби втягнути Білорусь у війну проти України та до гібридних операцій проти НАТО.

“На сьогодні ми не бачимо реальних індикаторів підготовки, власне, ударних угруповань на території Білорусі, але ми пам’ятаємо січень-лютий 2022 року. […] Ключовий фактор, який стримує Білорусь, — це внутрішні ризики, обмежені військові спроможності і потенційні економічні проблеми. Водночас, за нашими оцінками, ми вважаємо достатньо вірогідним те, що Білорусь продовжить надавати підтримку [російським] гібридним заходам, надаючи власну територію для створення тиску на кордоні з державами НАТО й підвищення інтенсивності інформаційно-психологічних операцій”, — зазначив генерал-майор.

Скібіцький наголосив, що росія становить загрозу і для України, і для Європи, а також подякував партнерам за підтримку у війні за свободу. Представник ГУР закликав до посилення санкційного тиску на москву, аби остаточно позбавити агресора іноземних компонентів, зокрема для далекобійної зброї, якою агресор вбиває та тероризує українців.