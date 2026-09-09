Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.26 склали:
особового складу – близько 1 500 870 (+1 480) осіб
танків – 12 338 (+6) од.
бойових броньованих машин – 25 290 (+5) од.
артилерійських систем – 49 383 (+42) од.
РСЗВ – 2 105 (+1) од.
засоби ППО – 1 613 (+1) од.
літаків – 441 (+0) од.
гелікоптерів – 355 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 534 (+13) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 506 188 (+1 879) од.
крилаті ракети – 5 103 (+33) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 146 008 (+530) од.
спеціальна техніка – 4 650 (+3) од.
Дані уточнюються.