Командувач Третього армійського корпусу Збройних сил України, генерал Андрій Білецький оприлюднив 7 вересня відео з центру міста Святогірськ на Донеччині, який міноборони РФ і особисто президент Володимир Путін вже оголосили захопленим. Ба більше, за даними OSINT-аналітиків, українська армія продовжує контрнаступальну операцію на Лиманському напрямку і, ймовірно, вже досягла значних успіхів. Джерела ВВС News Україна наголошують, що ця “таємна операція ще триває”.

Про взяття Святогірська очільник Кремля Володимир Путін заявив 1 вересня. Це місто лежить за 15 км північно-західніше Лиману і на його околиці розміщена важлива святиня для православних християн – Свято-Успенська лавра.

На наступний день інформацію про захоплення міста поширило міністерство оборони Росії. Жодних доказів цього відомство не надало.

Вже тоді ці заяви викликали скепсис навіть в проросійських воєнних блогерів. Річ у тім, що населений пункт перебував на той момент приблизно за 10-12 км від лінії фронту і жодних даних про успішну інфільтрацію в його напрямку російських штурмовиків не було.

Наступного дня після заяв Росії низка українських журналістів пройшлись Святогірськом і не знайшли там росіян.

Вдень 7 вересня пресслужба Третього армійського корпусу, що відповідає за цю ділянку фронту, поширила відео із заявою генерал Білецького, який вільно і навіть без каски гуляє вулицями Святогірська і біля свято-Успенської Лаври. Він демонструє, що містом пересуваються цивільні автівки, а сам населений пункт перебуває під повним контролем української армії.

Ба більше, командир 3 АК називає його “тиловим містом”.

Підпис до фото,Генерал Андрій Білецький на фоні Святогірської лаври каже, що це “тилове місто”. Відео оприлюднене 7 вересня

“В Святогірську не те щоб ніколи російського солдата не було (в 2022 році це місто декілька місяців було під окупацією армії РФ. – Ред.), але тут в принципі гуляти можна без жодних проблем, хоча і бажано в бронежилеті…Це тилова зона нашого корпусу, тут все прекрасно”, – заявив він.

За мірками російсько-української війни формулювання “тилова зона” може свідчити, що населений пункт перебуває як мінімум за 20-30 км від лінії фронту.

І подальші повідомлення українських, російських та іноземних OSINT-аналітиків дійсно засвідчили, що українській армії, ймовірно, вдалося не лише відкинути противника від Святогірська, але й відбити в нього значну територію біля Лиману.

“Вразливий” виступ

Інформовані джерела ВВС серед військово-політичного керівництва підтверджують факт наступальної операції біля Лимана, але наголошують “що вона ще триває”. Відповідно, поки що жодних офіційних подробиць.

В пресслужбі Третього армійського корпусу заявили, що не можуть коментувати це питання “з безпекових міркувань”.

Водночас низка іноземних OSINT-аналітиків повідомили про те, що наступ українців на цій ділянці фронту вже досяг успіху і вдалося звільнити сотні кілометрів території, зрізавши “виступ” російської армії, який сформувався північно-західніше Лиману.

Мова йде про плацдарм ЗС РФ, який вони захопили на правому березі річки Чорний Жеребець влітку-восени 2025 року.

Тоді російські армійці змогли форсувати водну перешкоду і просунутися вглиб української території на 17-20 км в напрямку Святогірська. Вони також форсували річку Нітріус і в березні поточного року міноборони РФ оголосило про взяття селища Ярова, яке лише за 5 км від Святогірської Лаври.

Підпис до фото,Цей виступ на північ від Лиману російська армія змогла сформувати протягом літа-осені 2025 року

Подальше просування могло призвести до падіння Лимана, який би опинився відрізаним від логістичних маршрутів, а за ним і до суттєвого ускладнення ситуації південніше – біля Слов’янсько-Краматорської агломерації.

За даними французького військового OSINT-аналітика Клемана Моліна, українські Сили оборони ще наприкінці травня почали контрнаступальну операцію біля Лиману, яка тривала майже 4 місяці в режимі повної секретності.

Експерт зауважив, що сторони майже не оприлюднювали контент з геоприв’язкою до цих місць, але він зокрема аналізував, куди саме влучали російські авіабомби. Це дозволяло йому робити висновки про те, хто контролює вказану територію.

Молін зазначив, що ще в червні-липні ЗСУ вдалося звільнити низку сіл на цьому напрямку, однак інформація про це була засекречена. Зараз, за його даними, українська армія повністю зрізала російський виступ, відкинувши противника за річку Жеребець.

Американський аналітичний центр “Інститут вивчення війни” (ISW) в своєму звіті від 7 вересня посилається на російських воєнних блогерів, які “дедалі частіше визнають факти українських контратак навколо Лимана”

“Методологія картографування ISW недооцінює масштаби ймовірних українських успіхів у поточних контратаках на Лиманському напрямку, і додатковий збір даних, ймовірно, покаже повний масштаб українських перемог на Лиманському напрямку восени 2026 року”, – йдеться в звіті.

Український військовий аналітик Михайло Жирохов заявив ВВС, що його джерела серед військових ЗСУ підтверджують інформацію про успішну ліквідацію російського плацдарму біля Лиману.

Підпис до фото,Зруйнований міст на околиці Лиману. У вересні 2022 році ЗСУ змогли вибити росіян з цього міста, який вони утримували майже з початку повномасштабного вторгнення

“Мені дуже обережно підтвердили, що дійсно так, вдалося зрізати російський виступ”, – сказав він.

Аналітик пояснив:

“Річ у тому, що цей виступ РФ “перезрів”. Росіяни висунулись занадто далеко, а фланги його не забезпечили, необхідних сил та засобів там не було. Українські угруповання змогли завдати росіянам два зустрічні удари в напрямку вузького “перешийку” цього виступу. Це було найвразливіше його місце”.

Жирохов наголошує, що, за його даними, українська армія не просто створила тут “кіл-зону” за допомогою ударних БПЛА, а фізично зачистили від противника вказану територію.

На його думку, ЗСУ не продовжать наступ вглиб території, а будуть утримувати оборону по рубежу річки Чорний Жеребець, щоб не допустити її форсування.

Це може зруйнувати всі плани РФ по захопленню Лиману і виходу в тилу угруповання, що обороняє Слов’янськ.

Що кажуть росіяни

Офіційні російські джерела українські контратаки біля Лиману (Кремль використовує радянську назву “Червоний Лиман”) не коментували.

Ба більше, згідно із заявами міноборони РФ, станом на середину серпня росіяни проводили “зачистку Лиману” і “перерізали логістику” ЗСУ на цьому напрямку.

А проте, зовсім інша ситуація вимальовується з повідомлень провоєнних блогерів з РФ. Деякі з них навіть почали говорити про відступ чи оточення російського угруповання.

Так, великий телеграм-канал “Два майора” (майже 1,2 млн підписників) станом на 8 вересня заявляв що ситуація на Лиманському напрямку “ускладнюється”.

Вказано, що українські сили атакують з північного напрямку біля сіл Рідкодуб та Карпівка, заходять в села Ямполівка та Зарічне, які на лівому березі річки Чорний Жеребець, а також вже вибили армію РФ з південно-східних околиць Лиману.

Ще один російський Z–блогер Юрій Подоляка (майже 2,7 млн підписників) також визнав, що українська армія “просувається вперед” з метою обрізання російської логістики біля Лиману.

Телеграм-канал “Рыбарь” (1,5 млн підписників) визнає, що на цьому напрямку “з’являються нові свідчення погіршення обстановки”.

За даними воєнблогера Анатолія Радова (36,5 тис. підписників), ситуація тут для російських військ “важка” і стає “все гірше і гірше”.

Однак він заперечує, що є “наказ на відступ військ” біля Лиману.

“Хлопці тримають оборону”, – написав він.

Щоправда, не зазначив, де саме.