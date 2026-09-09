Державний комітет телебачення і радіомовлення України закликає “Укрпошту”, “Нову пошту”, “Meest”, DHL, FedEx і UPS дотримуватися законодавства України щодо заборони пересилання із-за кордону книжкових видань, пов’язаних з РФ, Білоруссю та тимчасово окупованою територією, пише Iнтерфакс.

“У зв’язку зі збільшенням кількості звернень щодо можливості пересилання друкованої книжкової продукції російською мовою у міжнародних поштових відправленнях, Державний комітет телебачення і радіомовлення України нагадує всім заінтересованим сторонам, насамперед суб’єктам надання послуг міжнародного поштового зв’язку, про необхідність суворо дотримуватися вимог статті 28-1 закону “Про видавничу справу”. Зазначеною статтею встановлено обмеження щодо ввезення в Україну та розповсюдження на її території книжкових видань, пов’язаних з державою-агресором, Республікою Білорусь та тимчасово окупованою територією України”, – йдеться в повідомленн.

Зазначається, що чинне законодавство не передбачає можливості пересилання у міжнародних поштових відправленнях книжкових видань, які: мають походження, виготовлені або випущені у світ в РФ, Білорусі або на тимчасово окупованих територіях України; містять твори авторів, які є або були громадянами РФ у будь-який період після 1991 року (виняток – автори, які згодом стали громадянами України та відмовилися від російського громадянства, а також книжкові видання, видані в Україні до 1 січня 2023 року); випущені у світ російською мовою і ввозяться на митну територію України з будь-якої країни світу.

Таким чином, з метою недопущення ввезення в Україну заборонених книжкових видань, Держкомтелерадіо офіційно звернувся до провідних національних операторів поштового зв’язку (“Укрпошта”, “Нова пошта”, “Meest пошта”) та глобальних світових експрес-перевізників (DHL, FedEx, UPS) з проханням забезпечити безумовне виконання вимог українського законодавства у видавничій сфері.

“Закликаємо всіх суб’єктів видавничої справи та операторів поштового зв’язку працювати виключно в межах правового поля України”, – наголосили у відомстві.

Як повідомлялося, 28 серпня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом обмежити друк, розповсюдження та просування російськомовної друкованої та електронної книжкової продукції в Україні набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, коментуючи дану петицію на етапі збору підписів, заявила, що поширення російськомовної книжкової продукції в умовах війни є викликом культурній безпеці, але заборона розповсюдження буде порушувати Конституцію України. Коментуючи іншу пропозицію петиції щодо обмеження ввезення на територію України продукції російською мовою – не більше однієї одиниці на особу, Івановська заявила, що не вважає, що держава має заходити настільки глибоко в особистий простір людини.