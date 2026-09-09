Перша угода з іноземним контрагентом часто створює незручне для обох сторін питання: хто має ризикнути першим. Продавець не хоче відвантажувати товар без впевненості в оплаті, а покупець — переказувати всю суму до відвантаження.

Рішенням для багатьох компаній стає документарний акредитив, за яким до торговельної операції долучаються банки. В Україні така послуга доступна, зокрема, у ProCredit Bank.

Що таке документарний акредитив і як він працює

Йдеться про форму розрахунків, за якою банк-емітент бере на себе зобовʼязання здійснити платіж продавцю за умови належного подання документів, що відповідають умовам акредитива.

Завдяки цьому покупець отримує можливість привʼязати платіж до документального підтвердження виконання передбачених умов. Продавець натомість отримує зобовʼязання банку щодо оплати.

Зазвичай міжнародні розрахунки такого формату проходять у кілька етапів:

Покупець і продавець ухвалюють контракт та передбачають у ньому розрахунок за допомогою акредитива. Покупець звертається до свого банку із заявою про відкриття акредитива на погоджених умовах. Банк-емітент відкриває форму розрахунків та передає інформацію про неї продавцеві. Продавець відвантажує товар і подає передбачений комплект документів. Банківська установа перевіряє документи на відповідність умовам.

Якщо на жодному з етапів не виникло проблем, здійснюється платіж, а зовнішньоекономічна діяльність стає безпечнішою для обох сторін.

Як правильно використовувати акредитив у міжнародних розрахунках

Важливо розуміти межі такого захисту. Банк працює з документами, але не перевіряє фактичну якість або кількість товару. Цей інструмент насамперед знижує платіжні ризики.

Перед відкриттям акредитива необхідно перевірити нового партнера за реєстраційними даними. Також варто зважати на історію роботи та іншу доступну інформацію.

Також варто чітко визначити перелік документів, необхідних для платежу. Він може містити транспортні накладні, страхові угоди та інші важливі відомості.

Окремої уваги потребує вибір фінансового партнера. Наприклад, у ProCredit Bank доступні покриті та непокриті документарні акредитиви в гривні, доларах США та євро. Вибір інструменту залежить від суми контракту та країни контрагента.