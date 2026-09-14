Ініціатива генпрокурора Руслана Кравченка щодо підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та наближеній до керівника САП Олександра Клименка людині є його самодіяльністю, не погодженою з Офісом президента.
Про це РБК-Україна запевнили кілька співрозмовників в оточенні президента Володимира Зеленського.
“Він зійшов з розуму. Може, перебоявся”, – сказав один зі співрозмовників.
Інші джерела видання, наближені до голови держави, також наполягають на такій версії подій.
У той же час журналіст УП Михайло Ткач стверджує, що За інформацією джерел Українськоі правди у правоохоронних органах генпрокурор Руслан Кравченко перетнув кордон о 2:30 ночі на службовому авто.